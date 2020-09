Vercauteren zag voor zichzelf een andere rol weggelegd: "Maar Anderlecht heeft niet veel moeite gedaan om me te kunnen houden"

Frank Vercauteren gaf afgelopen weekend tekst en uitleg bij zijn afscheid bij RSC Anderlecht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij aan boord van het paars-witte schip zou blijven. "Ik zag een pak mogelijkheden."

We lieten eerder al weten dat RSC Anderlecht aan Frank Vercauteren vroeg of hij bij de club wilde blijven. Een dag later kreeg de Prins van het Astridpark echter te horen dat het avontuur helemaal voorbij was.

“Ik zag nochtans een pak mogelijkheden”, aldus Vercauteren in Het Laatste Nieuws. “Individuele en collectieve trainingen, structuur, organisatie, mentale aspecten, de staf beter maken, een luisterend oor zijn voor de spelers,...”

Ik zag een pak mogelijkheiden bij RSC Anderlecht

Vercauteren kreeg echter nooit de kans om zijn idee uit de doeken te doen. “Het is goed voor me als ze dat allemaal zelf kunnen. Anderlecht heeft niet veel moeite gedaan om me te kunnen houden. Dat is hun recht. Ik had misschien halftijds voor de club kunnen werken en zo nog wat geld kunnen opstrijken, maar zo wil ik niet functioneren.”