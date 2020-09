'Radja Nainggolan zal zijn kans krijgen om coach te overtuigen'

Radja Nainggolan is na een huurbeurt aan Cagliari terug bij Internazionale. En dus is de vraag: wat met zijn toekomst?

De 32-jarige Radja Nainggolan is na zijn uitleenbeurt aan Cagliari opnieuw in Milaan te vinden, nadat hij tijdens zijn uitleenbeurt een belangrijke pion was geworden van Cagliari.

Kans

"We gaan zien wat er zal of kan gebeuren, maar deze week train ik met Internazionale mee", aldus Nainggolan in gesprek met FC Inter News.

Volgens Sky Sports zou Nainggolan mogen rekenen op een kans van coach Conte om zich te bewijzen en zo opnieuw in de ploeg te spelen. Die kans is niet onbestaande, want de gewezen Rode Duivel zou het ideale profiel hebben dat Conte wil.