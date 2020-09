Vadis Odjidja test positief op het coronavirus

Vadis Odjidja heeft twee positieve coronatesten afgelegd en moet nu verplicht een week in quarantaine.

Een tweede klap voor Laszlo Bölöni, nadat eerder Roman Yaremchuk al openlijk kritiek uitte op de Roemeen. Vadis Odjidja legde aan het begin van de week een positieve test af en ook de tweede test woensdag kwam positief terug.

Dat zorgt ervoor dat het herstel van Vadis weer wat vertraging oploopt. De middenvelder herstelt van een knieblessure en ging een specialist opzoeken in het buitenland om zich te laten behandelen.

Bölöni had vorige week al aangegeven dat het misschien geen al te best idee was om naar het buitenland te trekken. Niet alleen het fysieke risico, maar het het gevaar op besmetting zorgden voor onrust bij de Roemeense coach en hij heeft gelijk gekregen.

"Hopelijk keert hij snel terug, want iedereen kent de kwaliteiten van Vadis", zei Bölöni daarover.