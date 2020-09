Ivan De Witte is duidelijk: "Fans moeten niet wanhopen"

Ivan De Witte heeft zich in een interview uitgelaten over de keuze voor Laszlo Bölöni en de beslommeringen her en der.

Roman Yaremchuk maakte zich na de zege tegen KV Mechelen zoals geweten druk, Ivan De Witte reageerde daar scherp op: "Dat had hij binnenskamers moeten doen." Sterker Maar de fans maken zich ook zorgen over het niveau van het spel en de mogelijk meer verdedigende spelstijl van Bölöni. "De supporters moeten niet wanhopen", is De Witte duidelijk bij Het Laatste Nieuws. "Gent gaat hier sterker uitkomen."