OFFICIEEL: Timothy Castagne trekt naar de Premier League

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Timothy Castagne verlaat Atalanta Bergamo na drie seizoenen en hij trekt naar de Premier League. Daar gaat hij bij Leicester City aan de slag. Castagne heeft een contract van vijf seizoenen getekend.

Bij Leicester City komt Castagne twee andere Rode Duivels tegen. Ook Dennis Praet en Youri Tielemans zijn bij de Engelse club aan de slag. Bij Leicester City zal Castagne onder meer de concurrentie moeten aangaan met de Portugese rechtsback Ricardo Pereira.

Join us in saying #WelcomeTimothy! 🦊