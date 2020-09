De keuzes van interim-coach Lodeweges - begint Nederland goed aan de Nations League en wat is er nog meer?

In de Nations League staan er ook op vrijdag opnieuw heel wat erg interessante wedstrijden op het programma. We overlopen het graag met jou.

Ronald Koeman verliet de Nederlandse nationale ploeg voor een avontuur bij Barcelona en dus wordt het uitkijken of interim-coach Lodeweges meteen andere accenten legt.

Achterin is de spoeling sowieso dun door een aantal blessures en dus maakt Wijndal mogelijk zijn debuut meteen op linksachter. Met Perr Schuurs en het jonkie Mohamed Ihattaren zijn er nog twee debutanten opgenomen in zijn selectie die misschien wel speelminuten mogen ambiëren.

Debutanten?

In een thuiswedstrijd tegen Polen wil Oranje de extrasportieve zorgen van zich afspelen en meteen de nieuwe Nations League met een goed gevoel aanvatten. De moeilijkste wedstrijden in de groep komen er sowieso nog aan, een misstap zou eigenlijk niet mogen.

In dezelfde groep staat op vrijdagavond ook nog een duel tussen Italië en Bosnië-Herzegovina op het programma, ook dat kan een érg pittig en leuk duel gaan worden met vele spelers die elkaar kennen van bij hun respectieve clubs.

En nog meer ...

Maar ook in de 'lagere Leagues' is er nog heel wat leuks te beleven op vrijdagavond. Noorwegen - Oostenrijk of Schotland - Israël bijvoorbeeld? Er is meer dan genoeg te beleven en u kan het allemaal opvolgen uiteraard.

