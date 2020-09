Domper voor Eleven Sports: Filip Joos keert rechtenhouder de rug toe

Een verschuiving in het medialandschap: voetbalcommentator Filip Joos zal niet meer voor Eleven Sports werken.

Sinds dit seizoen bezit Eleven Sports de uitzendrechten van de Jupiler Pro League. De zender haalde enkele gerenommeerde commentatoren in huis, waaronder Filip Joos. Maar na vier speeldagen is Joos alweer weg bij Eleven Sports. Hij keert terug naar Play Sports van Telenet, meldde De Morgen.

In de krant wenste Joos niet dieper in te gaan op zijn overstap. "Ik heb geen zin in een polemiek. Tenzij Eleven Sports bijvoorbeeld zou beweren dat ik het Belgische voetbal wil verlaten, want dat klopt niet." Voor het overige blijf hij aan de slag in voetbalprogramma Extra Time en blijft hij matchen becommentariëren voor Sporza.

"Wij eisen van niemand exclusiviteit en iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil", betreurde Eleven het vertrek van Joos.