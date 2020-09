OFFICIEEL: Bölöni wordt op zijn wenken bediend en krijgt een flankspeler

KAA Gent heeft zijn tiende inkomende transfer van de zomermercato te pakken en het is een flankaanvaller. Osman Bukari komt over van het Slowaakse AS Trencin.

Osman Bukari heeft een driejarig contract getekend bij de vicekampioen van vorig seizoen. De 21-jarige winger komt over van AS Trencin, waar hij in twee jaar tijd 16 keer scoorde en 25 assists gaf. Welkom Osman Bukari!



🇬🇭 Ghanees

🙋🏿‍♂️ 21 jaar

⚽️ Vleugelaanvaller⁰⁰#kaagent #Transferhttps://t.co/QepZxEcvN3 — KAA Gent (@KAAGent) September 4, 2020 Het is al de tiende inkomende transfer voor de Buffalo's deze mercato. Voor trainer Laszlo Bölöni kan het een zeer nuttige pion worden, want veel pure flankaanvallers heeft hij niet in zijn kern. KAA Gent gaat wel vaker shoppen bij Trencin. Moses Simon en Samuel Kalu kwamen ook over van de Slovaakse club en maakten het helemaal waar in de Ghelamco Arena.