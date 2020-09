Van ploeggenoot van Hazard en Benteke tot vierde provinciale: "Ik heb geen spijt dat het mij niet gelukt is"

In 2007 was Jens Dyck een van de grootste talenten op de Belgische velden. Wie? Dyck mocht gaan testen bij Manchester United, waarna het steil bergaf ging. Hij werd niet gespaard door het leven en speelt anno 2020 bij... Wechelderzande, in de Antwerpse vierde provinciale.

HLN sprak met Jens Dyck, ooit een grote belofte. Op het WK U17 speelde Dyck aan de zijde van onder meer Christian Benteke en Eden Hazard de pannen van het dak. "Ik mocht gaan testen bij Manchester United, ik heb er uiteindelijk een half jaar gezeten. Elke dinsdag speelden we een wedstrijd tegen de A-kern, met onder meer Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo." Heimwee bracht Dyck terug naar Club Brugge. Vanaf toen ging het steil bergaf. "Ik kreeg klierkoorts én een hersenvliesontsteking. In mijn gastgezin kreeg ik teveel vrijheid én ik had geen zelfdiscipline." Ook bij Waasland-Beveren geraakte de trein niet meer terug op de rails. De profcarrière van Dyck zat erop zonder dat ze goed en wel begonnen was. "Na Brugge ging het slecht. Ik leerde nieuwe vrienden kennen en kreeg mentale problemen. Op café gaan, alcohol, drugs... voor mij was dat een vlucht uit de realiteit." Dyck besefte dat het zo niet verder kon en liet zich opnemen. Anno 2020 gaat het met ups en downs voor Dyck, die bij Wechelderzande puur voor het plezier voetbalt. "Ik zag Eden kampioen worden met Real Madrid... ik had dat talent ook. Maar ik heb geen spijt dat het mij niet gelukt is. Het voetbal heeft me veel littekens bezorgd. Als prof heb je een ijzersterk karakter nodig. Als ik één tip mag geven aan jonge voetballers: zoek goede begeleiding en haal een diploma", besluit Dyck