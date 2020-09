Vlaamse ministers komen met goed nieuws voor sportsector: meer dan 400 toeschouwers toelaten wordt gemakkelijker

Volgens de laatste coronarichtlijnen mochten voetbalclubs 400 fans toelaten in hun stadion omdat het om een outdoor publieksevenement ging. Vanaf 8 september wordt het makkelijker om meer dan 400 fans toe te laten.

Om de cultuur- en sportsector een helpende hand te bieden heeft de Vlaamse Regering het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) ontwikkeld om meer bezoekers toe te laten op evenementen.

Clubs krijgen een checklist om hun infrastructuur coronaproof te maken en als ze daaraan voldoen kunnen ze bij het lokale bestuur een uitzondering aanvragen. Die wordt dan in overleg met de bevoegde minister, in het geval van sport is dat Ben Weyts, goed- of afgekeurd.

Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld amateurclubs die niet onder het protocol van de Pro League vallen, maar wel meer dan 400 fans naar hun thuiswedstrijden willen lokken.