Nations League: Chakvetadze, Laifis en Boljevic zijn titularissen, andere spelers met Belgische connectie op de bank

Chakvetadze, Laifis, Boljevic... ze zijn allemaal betrokken op de eerste speeldag van de Nations League. Een overzicht:

Vandaag stonden vanaf 18.00 uur vier wedstrijden van de Nations League op het programma. Hierbij zijn niet minder dan zeven spelers van de Jupiler Pro League bij betrokken. Sommigen staan in de basis en andere zijn op de bank gestart.

Ijsland - Engeland

Ari Freyr Skulason, de verdediger van KV Oostende, is opgeroepen voor de nationale ploeg van Ijsland, maar de verdediger is op de bank gestart tegen Engeland. Normaal is hij de linksback bij de Ijslanders, maar vandaag is Magnusson gestart op zijn positie.

Azerbeidzjan - Luxemburg

Anthony Moris, de 30-jarige doelman van Union Saint-Gilloise, is in doel gestart bij Luxemburg. Het is zijn 28ste wedstrijd voor de nationale ploeg.

Cyprus - Montenegroā€‹

Wat betreft de wedstrijd tussen Cyprus en Montenegro, zijn er twee Rouches gestart. Konstantinos Laifis (27) staat centraal achterin bij Cyprus, terwijl Aleksandar Boljevic (24) een flankaanvaller is bij Montenegro. Deni Hokco (26), een middenvelder van Moeskroen, is op de bank gestart.

Estland - Georgiëā€‹

Giorgi Chakvetadze (19), de speler van KAA Gent, is de wedstrijd als aanvallende middenvelder begonnen. De 25-jarige Giorgi Kvilitaia, ook van de Buffalo's, is op de bank gestart.