Nog twee weken tot de competitiestart voor Lokeren-Temse: "Na twee jaar miserie weer voetbalplezier naar Daknam brengen"

Sporting Lokeren zoals we het kennen is niet meer, maar de ziel van de club leeft verder in S.C. Lokeren-Temse, dankzij SV Temse. Het nieuwe project zal komend seizoen in Tweede Nationale A voetballen. Mét de nodige ambitie. Over een dikke twee weken begint de competitie.

Trainer Yves Van Der Straeten was vorig seizoen de coach van SV Temse en stapte samen met zijn technische staf in het nieuwe project. “En ongeveer de helft van onze huidige kern speelde vorig jaar voor Temse”, legde Van Der Straeten uit. Zowel Lokeren als Temse kan zich dus identificeren met het nieuwe project.

Toch zijn er ook grote verschillen. “Vorig jaar kon je spreken van een familiale, gemoedelijk sfeer, terwijl het nu toch allemaal wat grootser is. Dat merk je ook aan de omkadering: een groter bestuur, een bruisende facebookpagina en zelfs een eigen club-TV. En natuurlijk ook de achterban. We gaan voor veel meer volk voetballen en dat is uiteraard iets aangenamer.”

Waar we vooral op uit zijn is om het voetbalplezier terug naar Daknam te brengen

Ook de lat komt hoger te liggen dan vorig jaar. “Twee seizoenen geleden draaiden we vlot mee, maar vorig seizoen moesten we door budgettaire beperkingen knokken voor elk punt. En dat deden we ook goed, want we degradeerden niet. Nu is er financieel gezien meer mogelijk en dus stijgen ook de verwachtingen. Maar waar we vooral op uit zijn is om het voetbalplezier terug naar Daknam te brengen, want daar was het de voorbije twee jaar toch vooral miserie.”

Op 19 september gaat de competitie van start voor Lokeren-Temse met een thuismatch tegen Harelbeke en Van Der Straeten zijn spelerskern is rond. Hoewel… “Zeg nooit nooit, hé. Met deze kern kunnen we ten strijde trekken, maar de komende weken kan er zich nog een opportuniteit voordoen. We zijn niet actief op zoek naar nieuwe spelers, maar in deze coronatijden kan hier misschien toch iemand terecht komen waar je in de eerste plaats niet aan dacht.”

Ibou

Een type Ibou bijvoorbeeld. “Ik weet nog niet hoever hij staat, want ik zag hem nog maar één keer trainen. Het belangrijkste is dat hij nu wat ritme kan opdoen. Op zijn 33e kan hij nog zeker mee. Anders speel je niet in de eerste klasse van Luxemburg en vorig jaar nog in Eerste Amateur. Dat scoringsvermogen heeft hij nog.”