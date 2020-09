Papa Castagne legt het vertrek van zijn zoon uit: "De coach communiceerde niet"

Timothy Castagne gaat komend seizoen voor Leicester voetballen. De Rode Duivel deed het uitstekend bij Atalanta en ziet zijn droom om in de Premier League te voetballen in vervulling gaan.

Tegenover Het Nieuwsblad maakt Pierre Castagne duidelijk wat de doorslag heeft gegeven om voor Leicester te kiezen. Of vooral om Atalanta te verlaten.

"Timothy rendeert op zijn best met een coach die goed communiceert met hem. Dan kan hij nog veel progressie boeken", aldus vader Castagne in Het Nieuwsblad. "Dat miste hij bij Atalanta en daarom is hij daar vertrokken."

Bij Atalanta had hij Gian Piero Gasperini als coach en de Italiaan krijgt veel lof vanwege het attractieve voetbal dat hij Atalanta laat spelen. In zijn sytseem met opkomende flanken kwam Castagne ook goed tot zijn recht, zowel op links als rechts.

Maar Gasperini heeft ook zijn gebreken volgens Pierre Castagne. "Hij praat nooit met zijn spelers, zelfs niet met de aanvoerder. Zo stond Castagne op training telkens in de basisploeg die het zou opnemen tegen PSG. Maar dan wordt hij zonder uitleg op de bank gezet. Dat heeft geholpen in zijn beslissing om te vertrekken. Al zou hij nooit tegen de beslissing van de coach ingaan, gewoon al puur uit respect voor Gasperini."