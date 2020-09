"Ambitie in elke competitie": Youri Tielemans geloof in de Nations League met Rode Duivels

De Rode Duivels hadden het niet onder de markt in Denemarken, maar pakten al bij al wel 'makkelijk' de drie punten mee naar huis. Ook Youri Tielemans was tevreden met de driepunter.

"Het was de eerste match van het seizoen, er waren er die uit vakantie terugkwamen en alle omstandigheden bij elkaar was het een goede match van ons", aldus Tielemans tegen de camera's van RTL na de 0-2 zege.

Positief voor de toekomst

"We hebben moeten vechten voor de zege en dat hebben we gedaan. Twee goals scoren, er geentje slikken: dat is gewoon positief voor de toekomst", is de middenvelder zeker niet ontevreden van de eerste driepunter in de Nations League.

Want er is wel degelijk ambitie in deze competitie: "In elke competitie hebben wij ambitie. We zijn nu begonnen met een overwinning en daar moeten we dinsdag gewoon op verder bouwen, meer is het niet", besloot Tielemans strijdvaardig.