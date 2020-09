Denayer scoorde punten bij de bondscoach maar stijgt hij ook in de pikorde?

Door het afscheid van Vincent Kompany en de afwezigheid van Thomas Vermaelen moest Roberto Martinez voor een andere verdediger kiezen naast Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. De keuze viel op Jason Denayer en de verdediger van Olympique Lyon scoorde goede punten.

Jason Denayer deed het goed naast Jan Vertongen en Toby Alderweireld. Er wordt al snel over hem gesproken als het gaat om de opvolger van Vincent Kompany. Denayer is jong (25), doet het goed bij de Rode Duivels en is ook bij Lyon een leider.

Maar voorlopig ligt hij bij de nationale ploeg nog wel in balans met Dedryck Boyata (29). De verdediger van Hertha Berlijn toonde zich op het WK in 2018 een waardige vervanger in de wedstrijden dat Kompany geblesseerd was. Hij moest zich voor deze interlandperiode geblesseerd afmelden.

We zijn benieuwd wie Roberto Martinez volgende keer zal opstellen als hij tussen beide verdedigers moet kiezen.