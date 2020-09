Manchester City en Liverpool opgepast: Chelsea komt eraan

Met een bedrag van 220 miljoen euro aan uitgaven alleen is Chelsea voorlopig de absolute transferkoning. Lampard wil de kloof met Manchester City en Liverpool duidelijk verkleinen.

En zo kan het elftal van Chelsea eruit zien:

Doelman

In doel moet Lampard het voorlopig nog doen met Kepa. Al zijn ze bij Chelsea wel naarstig op zoek naar een vervanger. Kepa was de duurste doelman ter wereld bij zijn overstap van Bilbao naar Chelsea, maar Lampard zou niet helemaal tevreden zijn van de Spaanse doellwachter. Ook zijn salaris weegt zwaar door op de loonkosten.

Verdediging

Op de linksback komt met Chilwell de eerste versterking op het veld. Hij werd voor zo'n 50 miljoen euro weggekaapt van Leicester City en moet de komende 5-10 jaar de vaste linksachter zijn van Chelsea.

Centraal kan Lampard uitpakken met een ervaren verdediger. Want Thiago Silva is transfervrij weggeplukt bij PSG. De 35-jarige Braziliaan heeft al een aardige leeftijd, maar is nog altijd een zeer secure verdediger. Wie er naast hem gaat staan is nog niet zeker. Rudiger? Zouma?

Rechts zal er waarschijnlijk beroep gedaan worden op oude getrouwe Azpilicueta. De 31-jarige Spanjaard speelt al sinds 2012 voor The Blues en is er uitgegroeid tot kapitein.

Middenveld

Eén naam op het middenveld is zeker: N'golo Kante. Als hij zijn vormpeil van bij Leicester en het eerste kampioenenjaar van Chelsea terugvindt, maakt het niet uit wie je naast hem zet op het middenveld. Kante loopt overal en is verdedigend een monster op het middenveld.

Nieuwste aanwinst Kai Havertz wordt waarschijnlijk dan weer op de nummer 10 positie uitgespeeld. Chelsea betaalde 80m + 20m aan bonussen voor hem, hij moet dus de absolute draaischijf worden van de Londenaars. Wie er tussen Havertz en Kante zal spelen is ook nog een vraagteken. Die strijd zal gaan tussen Kovacic en de iets meer aanvallende Mason Mount.

Aanval

Met Chilwell, Silva en Havertz zijn al drie nieuwe spelers in het elftal gewerkt. Maar ook vooraan zijn er twee nieuwe namen. In de punt moet Timo Werner de aanval van Chelsea dragen. Met 28 doelpunten in de Bundesliga, hoopt Chelsea dat de Duitse aanvaller ook in Engeland aan de lopende band kan scoren.

Werner wordt geflankeerd door 'Captain America' Pulisic, de laatste grote transfer van Chelsea voor de transferban. Op de andere flank zal Ziyech zijn kunstjes moeten tonen. De Marokkaanse winger komt over van Ajax en moet nu bewijzen dat hij het bij de grote jongens kan waarmaken.

Alternatief

In plaats van een traditionele 4-3-3 kan er ook gewerkt worden met een 4-5-1 (of 4-2-3-1) met Werner op de flank en Giroud of Abraham in de diepe positie.