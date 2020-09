Voorzitter van Lyon speelt Italiaanse club uit tegen Barcelona in strijd om Memphis Depay

Door de komst van Ronald Koeman staat Memphis Depay hoog op de verlanglijst van FC Barcelona. Maar er zijn nog gegadigden. Dat laat de voorzitter van Lyon toch uitschijnen.

Memphis Depay ligt nog een jaar onder contract bij Olympique Lyon, dus als de Franse club nog iets aan hem wil verdienen moet hij deze zomer verkocht worden. Ervan uitgaande dat hij zijn contract bij Lyon niet verlengt natuurlijk.

AS Roma

Maar de interesse in de Nederlandse aanvaller is er alvast. Voormalig bondscoach van Oranje Ronald Koeman ziet hem graag naar Barcelona komen deze maand. Maar Barça is niet de enige gegadigde.

Ook AS Roma heeft Memphis aangevinkt als mogelijke versterking. Dat zei Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas bij het Franse Telefoot. Klopt het, of is het een slimmigheidje om de transferprijs de hoogte in te jagen?