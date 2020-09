"Het wordt een heel vervelende match voor Batshuayi"

Tegen Engeland liet IJsland al een voorproefje zien van wat we vanavond mogen verwachten. De IJslanders hadden amper balbezit en dat zal er vanavond niet beter op worden. Gert Verheyen verwacht "een vervelende match voor Michy Batshuayi".

Het wordt een zaak van de passing heel goed te verzorgen, enkel zo kan je de kleine ruimtes benutten. "De 3-4-2-1-formatie van de Rode Duivels is eigenlijk ideaal tegen een platte 4-4-2, want nergens spelen zij man op man. Binnen dat blok te combineren of vrij aan de bal te komen, is echter moeilijk. Tussen de lijnen zit maximum acht meter. Vaker slechts vijf, zes meter. De ruimte tussen de ­linies is zo klein dat je heel goed moet zijn om daar te kunnen doordraaien", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Dat had een kolfje naar de hand van Eden Hazard kunnen zijn, al kan een Dries Mertens dat natuurlijk ook. Daar ligt de uitdaging. Want voor ­Batshuayi wordt het een vervelende wedstrijd. Bij Engeland moest Harry Kane zich beperken tot afhaken en de bal af te leggen voor de spelers onder hem."