Eén wel heel onfortuinlijke speler bij Duivels: "Hij heeft al héél veel pech gehad"

Hoeveel pech kan een mens eigenlijk hebben? Dan krijg je eindelijk eens de kans om je debuut te maken bij de nationale ploeg en moet je in de tweede helft nog je plek afstaan aan Simon Mignolet. Koen Casteels en de Rode Duivels, het is nog geen succesverhaal geweest.

Casteels is normaal gezien voor elke interland opgeroepen, maar de voorbije jaren wierpen blessures dikwijls roet in het eten. Of hij al veel gespeeld zou hebben, valt te betwijfelen, want hij heeft twee toppers voor zich staan met Simon Mignolet en Thibaut Courtois.

Nu kon hij tegen IJsland eindelijk eens schitteren en kreeg hij een zondagsschot binnen en moest hij ook nog vervangen worden. "Hij heeft inderdaad heel veel pech bij ons", zuchtte Martinez. "Normaal heeft hij die twee monumenten voor zich en ik vond dat het nu het moment was om hem te geven wat hij verdiende."

Casteels kon niet verder spelen want zijn kaak was hevig aan het bloeden na de botsing. Na de wedstrijd werd hij nog steeds gehecht en kon hij zelfs niet meer praten.