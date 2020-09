Net nu hij een nieuwe kans gaat krijgen bij Inter... 'Turkse topclub doet formeel bod op Nainggolan'

Radja Nainggolan kreeg een weekje geleden te horen dat hij de kans krijgt om zich tijdens de voorbereiding te bewijzen bij Internazionale FC. Sindsdien regent het transfergeruchten over de Antwerpenaar. Er is ondertussen zelfs een officieel bod.

Cagliari Calcio, Torino FC, AFC Fiorentina, het Saoedi-Arabische Al Nassr en enkele Chinese clubs hebben volgens de geruchtenmolen al geïnformeerd naar de voorwaarden voor Radja Nainggolan.

Volgens Transfermarkt heeft Galatasaray echter een formeel bod op Nainggolan uitgebracht. De Turkse topclub wil vijftien miljoen euro betalen voor de Belg met Indonesische roots. Dat bedrag weerspiegelt exact zijn huidige marktwaarde, maar…

Enorm verlies

Het valt te betwijfelen of Inter akkoord zal gaan met dat bedrag. De Nerazzurri betaalden twee jaar geleden maar liefst 45 miljoen euro aan AS Roma voor de voormalige Rode Duivel. En dan is vijftien miljoen euro recupereren wel héél weinig.