OFFICIEEL: Perisic moet Juventus het vuur aan de schenen leggen in de Serie A

De Champions League finale winnen was het laatste wapenfeit voor Ivan Perisic bij Bayern München. De Kroaat keert terug naar Inter Milaan.

Bayern München betaalde dit seizoen 5 miljoen euro om Ivan Perisic te huren van Inter Milaan. De Duitsers hadden ook een aankoopoptie bedongen, maar die werd niet gelicht. Ook verdere onderhandelingen leverden geen definitieve overstap naar de Bundesliga op.

"Ik zou Ivan graag bedanken voor zijn prestaties en zijn bijdrage aan het winnen van de treble. We werkten erg graag samen met hem. Je zag zijn kwaliteiten, vooral in het eindfase van de Champions League", was Bayern-trainer Hansi Flick lovend over de ex-speler van Roeselare en Club Brugge.

Komend seizoen is Perisic dus weer te zien in de Serie A, bij Inter Milaan. Hij ligt nog vast bij de Nerazzurri tot 2022. Als Conte op hem rekent moet de vicewereldkampioen van 2018 in steun van Romelu Lukaku Juventus het vuur aan de schenen leggen in de Italiaanse titelstrijd.