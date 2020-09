"Jullie zitten op het juiste spoor": Michy Batshuayi laat bijna het achterste van zijn tong zien over zijn toekomst

Michy Batshuayi kwam vorig seizoen niet al te vaak in actie bij Chelsea, maar bij de Rode Duivels blijft de bondscoach op hem rekenen. En of hij nu lang aan de kant heeft gestaan of niet, scoren moet je hem niet leren. Ondertussen weten we bijna zeker waar hij volgend jaar zijn goals zal maken.

U kon hier de voorbije dagen al lezen dat Chelsea van plan was om Michy Batshuayi een jaar te laten bijtekenen. Zo kunnen ze hem uitlenen en daarna verkopen. Er circuleerden een drietal clubs om hem over te nemen: Newcastle, West Bromwich en Crystal Palace. Altijd klaar voor Duivels Alles doet uitschijnen dat het die laatste club gaat worden. Toen de Franstalige omroep RTBF hem vroeg naar de situatie reageerde hij: "Of ik ga bijtekenen bij Chelsea om uitgeleend te worden aan Crystal Palace? Jullie zitten op het juiste spoor." "Het is voor mij het belangrijkste om speeltijd te hebben en klaar te zijn voor de nationale ploeg", besloot de tweevoudige doelpuntenmaker.