KBVB wil Belgisch voetbal helemaal hervormen: "Maar er zijn geen enveloppes vol geld om de problemen van alle clubs op te lossen"

De Belgische voetbalwereld kruipt stilaan uit de coronaput. Of tenminste: er wordt op alle niveaus opnieuw gevoetbald. Al heeft de crisis wel aangetoond dat er dringend nood is aan veranderingen.

Niet alleen de proflcubs kreunen na de coronacrisis. Ook veel amateurclubs hebben geen flauw idee of er geld genoeg is om het seizoen te vervolmaken. “Maar de Belgische voetbalbond heeft haar verantwoordelijkheid al genomen”, benadrukt Peter Bossaert het kwijtschelden van de bondstaksen.

“Wij mislopen een paar miljoen euro”, legt de CEO van de KBVB uit. “Maar voor de clubs scheelt het toch snel een paar duizend euro. Al is dat het lastige in een omgeving met meer dan vierduizend clubs. Er zijn geen enveloppes vol geld om de problemen van alle clubs op te lossen.”

We moeten deze crisis aangrijpen om ons voetbal voor een stuk heruit te vinden

Toch beseft Bossaert dat er nood is aan verandering. “Zonder te vergeten dat er al problemen waren voor de pandemie. We moeten deze crisis aangrijpen om ons voetbal voor een stuk heruit te vinden. In de toekomst moeten de clubs hun kern samenstellen op basis van het beschikbare budget. Kosten en inkomsten moeten in evenwicht zijn.”