Ex-ploegmaat vol lof voor Cristiano Ronaldo: "Ik kwam niet eens aan 100 goals in mijn carrière!"

Wat een buitengewone prestatie van Cristiano Ronaldo, die Portugal over de streep trok met twee goals in een 0-2 overwinning tegen Zweden. Ter vergelijking: Messi zit aan 70 goals voor Argentinië.

Met zijn prestatie oogstte 'CR7' heel wat lof. Zo had Rio Ferdinand enkele mooie woorden voor zijn ex-ploegmaat van bij Manchester United. "Hónderd goals, man. Alleen al voor de nationale ploeg", was Ferdinand diep onder de indruk.

🗣️ “Some players don’t even get 100 goals in their whole career. This isn’t even about your club goals, this is just the national team. It’s crazy.”



