Chouchou van Beerschotpubliek Holzhauser zit in laatste contractjaar en laat opties voor de toekomst open

Raphael Holzhauser zit nog maar sinds de zomer van 2019 bij Beerschot, maar de Oostenrijker heeft zich al wel in de paarse harten gespeeld. Aan het einde van dit seizoen is hij einde contract bij de Mannekes. Wat er daarna komt voor de middenvelder laat hij graag nog even open.

In 2019 ondertekende Raphael Holzhauser een tweejarig contract bij Beerschot. Onder Hernan Losada groeide hij uit tot een sterkhouder van de ploeg, maar ook tot een absolute chouchou van het Kiel. Opties openhouden Wat de toekomst voor hem brengt is nog niet duidelijk. In een interview met Sport/Voetbalmagazine gaf de 27-jarige middenvelder aan dat hij zijn opties open houdt en geen carrièreplan heeft. De kans dat hij het Olympisch Stadion straks door de grote poort verlaat is dus niet onbestaande, maar bijtekenen behoort uiteraard ook tot de opties. 'Rafa' heeft het overigens naar zijn zin in Antwerpen.