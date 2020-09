OFFICIEEL: Beloftevolle middenvelder heeft transfer beet na 44 wedstrijden in Jupiler Pro League

Na twee seizoenen in België is het verhaal geschreven voor een beloftevolle middenvelder, die met grote adelbrieven kwam en zich toch nooit kon doorzetten.

De 23-jarige Henrik Bjordal trekt van Zulte Waregem naar het Noorse Valerenga. Dat heeft Essevee ondertussen ook officieel laten weten.

Na 44 wedstrijden (waarvan 10 in play-off 2) in de Jupiler Pro league is het verhaal van de Noorse spelmaker en winger nu geschreven.

Bjordal kwam over van Brighton & Hove Albion met de nodige adelbrieven, maar kon onder Francky Dury nooit echt een hoofdrol opeisen.