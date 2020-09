Julien Gorius keert terug naar de club waar het voor hem begon in België, maar niet als speler

Julien Gorius kennen we uiteraard als speler. In 2019 nam de Fransman afscheid van het professioneel voetbal en nu keert hij terug in een nieuwe functie. En dan nog wel naar de club waar het voor hem allemaal begon in België.

Julien Gorius gaat aan de slag als sportief manager bij RWDM. Dat maakten de Brusselaars zonet bekend. In 2019 polste de club al eens bij Gorius, toen nog om bij hen te komen voetballen, en nu komt het toch tot een weerzien.

Brussels, Mechelen, Genk en OHL

Want RWDM is de club waar het voor de Franse middenvelder allemaal begonnen is in België. In 2005 plukte de club, toen nog Brussels, hem weg bij het Franse Metz. Hij bleef er vier jaar, om dan even lang bij KV Mechelen te spelen. Daar versierde hij een toptransfer naar Racing Genk.

In 2016 ging hij in China aan de slag en tussen 2017 en 2019 kwam hij nog voor OH Leuven uit in 1B. Vorige zomer vond hij geen nieuwe club en toen besloot hij om op voetbalpensioen te gaan.