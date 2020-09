Hebben T1 Philippe Montanier en Standard-sterkhouder het coronavirus? Nieuwe test nodig na twijfelachtige resultaten

Donderdag stond de wekelijkse persbabbel op het programma bij Standard, maar de coach was niet van de partij. Het waren zijn T2 en Alexandre Grosjean, algemeen directeur van de Rouches, die ons te woord stonden. T1 Philippe Montanier is misschien besmet met het coronavirus.

"Woensdagochtend kregen we de testresultaten binnen. Die waren negatief bij iedereen, maar er waren twee onduidelijke tests. Niet positief, maar twijfelachtig. Het gaat om die van Philippe Montanier en Selim Amallah", legde Alexandre Grosjean uit.

"We hebben besloten om de speler individueel te laten trainen en ook de coach aan de zijlijn te laten. Assistenten Mickael Debève en Eric Deflandre hebben de training geleid. We wachten op de tegenresultaten", ging hij verder.

Als die resultaten positief zijn, dan moet het tweetal in quarantaine. "Dan missen ze de match van zaterdag tegen OHL en die van volgende donderdag in de Europa League", besloot Grosjean. Het is dus wachten op de definitieve resultaten.