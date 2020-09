Ploegmaat van Yaremchuk bevestigt wat iedereen vermoedde: "Wat hij zei leefde wel een beetje in de kleedkamer"

Roman Yaremchuk uitte stevige kritiek aan het adres van zijn coach Laszlo Bölöni na de overwinning tegen KV Mechelen op de vorige speeldag. Nu blijkt ook dat de Oekraïner allesbehalve 'cavalier seul' speelde.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Eupen op vrijdagavond ging Alessio Castro-Montes nog eens dieper in op de stevige kritiek van zijn teammaat bij KAA Gent. “We waren geschrokken van zijn woorden”, steekt de rechtsback van wal.

“Het is sowieso iemand die we niet vaak horen in de kleedkamer en niet snel de boel op stelten zal zetten.” Al was hij op dat moment wel degelijk de stem die verteltde wat er toen sluimerde binnen de groep.

Eerst realisme, dan voetbal

“Wat hij zei leefde wel een beetje in de kleedkamer, maar het werd een beetje te scherp gesteld en wat verkeerd verwoord. Natuurlijk kan ik begrip opbrengen voor de essentie van zijn boodschap. Hij is iemand die het vooral van zijn aanvallende capaciteiten moet hebben en ik ben het met hem eens dat we wat te defensief gespeeld hebben."

"Die overwinning was prioriteit nummer één. Ik hoop dat we in de toekomst -naarmate we meer punten halen- na een voorsprong ook gewoon voort kunnen doorduwen. Dan denk ik dat dit euvel opgelost zal zijn", besluit de 23-jarige Belg.