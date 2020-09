Kwam nieuwste aanwinst Anderlecht al eens een kijkje nemen? Verdediger gespot op Neerpede

In de zoektocht naar een nieuwe verdediger zou Anderlecht zijn uitgekomen bij Simon Falette van Eintracht Frankfurt.

Naast Thomas Vermaelen is ook de 28-jarige Guineeër Simon Falette een optie voor Anderlecht. Die gaat straks zijn laatste contractjaar in bij Eintracht Frankfurt en is linksvoetig.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de verdediger alvast het oefencentrum in Neerpede bezocht. Daar kreeg hij al eens een rondleiding.

Zit de transfer dan toch al in een afrondende fase? Ook Mustapha Bundu werd enkele dagen voor zijn transfer gespot op het oefencentrum.