OFFICIEEL: PSG huurt speler van AS Roma en heeft zo opvolger van Meunier beet

PSG heeft deze avond de transfer van Alessandro Florenzi officieel bekendgemaakt. De Italiaanse rechtsback wordt voor één seizoen gehuurd van AS Roma, maar de Franse kampioen heeft een aankoopoptie.

Alessandro Florenzi was in het eerste deel van vorig seizoen nog kapitein van AS Roma, maar in januari werd hij voor een half seizoen uitgeleend aan het Spaanse Valencia. In totaal kwam hij in het seizoen 19/20 32 keer in actie en daarin gaf hij één assist.

Dit seizoen wordt hij door AS Roma opnieuw uitgeleend. Zo zal hij de defensie van PSG versterken. Florenzi is een rechtsback en zal zo de positie van Thomas Meunier, de Rode Duivel die naar Dortmund is vertrokken, innemen.