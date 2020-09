Liverpool wint spektakelwedstrijd tegen Leeds na hattrick Mo Salah

De eerste wedstrijd van het seizoen van Liverpool is uitgedraaid op een waar doelpuntenfestijn. Mo Salah nam drie treffers voor zijn rekening.

De wedstrijd kwam al snel op gang nadat Robin Koch in de fout ging. Penalty voor Liverpool en Salah opende zijn conto voor het nieuwe seizoen. Maar al gauw volgde de gelijkmaker. Jack Harrison kreeg de bal op links en hield twee verdedigers aan de praat, alvorens Alisson te verschalken.

Virgil Van Dijk kopte Liverpool weer op voorsprong en Patrick Bamford maakte alweer gelijk, we waren amper een half uur aan het voetballen.

Nog voor de rust zorgde Mo Salah met zijn tweede ervoor dat Liverpool alsnog met een voorsprong de kleedkamers introk.

De tweede helft kregen we minder doelpunten te zien, maar Klich zorgde nog wel voor de 3-3. Daarmee leek Leeds een punt uit de brand te slepen, maar topaanwinst Rodrigo Moreno ging in de slotfase in de fout. Opnieuw een strafschop en opnieuw Mo Salah achter de bal. De Egyptenaar faalde niet en bezorgt dankzij zijn hattrick Liverpool de overwinning.