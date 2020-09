Marcelo bereid naar aanbiedingen te luisteren

Real Madrid heeft momenteel een linksback te veel en dat doet Marcelo nadenken over zijn toekomst bij de club.

Ferland Mendy lijkt de Braziliaan te hebben voorbijgestoken in de hiërarchie en ook Sergio Reguilon keert terug naar de club. Die laatste heeft er net een uitstekend seizoen opzitten bij Sevilla, al is het nog niet zeker of hij bij Real Madrid blijft.

Marcelo kan op de interesse rekenen van Juventus en Inter Milaan. Waar hij vorig seizoen die aanbiedingen links liet liggen, zou hij nu wel luisteren naar een goed bod.

De Braziliaanse linksachter wil echter geen afstand nemen van zijn jaarlijks salaris van acht miljoen euro en dus zullen de twee Italiaanse topclubs een stevige som salaris opzij moeten zetten voor een toch alweer 32-jarige Marcelo.

Indien Reguilon toch niet vertrekt, al toont Manchester United verregaande interesse, kan Marcelo Real Madrid na 14,5 jaar verlaten.