Sambi Lokonga legt uit waarom hij uit de ploeg verdween: "Ik gaf mijn visie, de coach de zijne"

Vier weken bezinning, dat is wat Albert Sambi Lokonga kreeg. Hij verscheen even plots weer in de basis bij Anderlecht als hij eruit verdween. Vincent Kompany zag de reactie die hij hoopte te zien bij de talentvolle middenvelder.

Sambi werd met recht en reden verkozen tot 'man van de match'. Het gemak waarmee hij de bal behandelde was eigenlijk indrukwekkend. Dat heeft hij altijd al gehad, maar Kompany wou meer zien. En Lokonga reageerde. "We hebben gespeeld zoals Anderlecht moet spelen. De samenwerking met Trebel was heel goed. Zonder die knieblessure had die al lang een pak hoger gespeeld", was hij lovend over zijn partner op het middenveld.

Maar dat hij weken uit de ploeg verdween? Wat was daar de reden voor? "De coach heeft keuzes gemaakt. We hebben daar een discussie over gehad. Ik heb mijn visie gegeven en hij de zijne. Hij zei dat hij meer van mij verwachtte, ook op defensief vlak. Pas op, ik heb altijd vertrouwen gevoeld van Vincent. Het had ook niks met gedrag te maken. Ook op de bank heb ik mijn ploeg gesteund."