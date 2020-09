Alle ogen gericht op Robben voor eerste Eredivisie-duel in 16 jaar

België had vorig seizoen Vincent Kompany, Nederland heeft dit seizoen Arjen Robben. Een vaderlandse legende in het voetbal die terugkeert naar de nationale competitie. Allebei ook heel blssuregevoelig.

Hopelijk voor Robben kan hij bij Groningen een nagenoeg volledig seizoen volmaken, al gelooft hij daar zelf niet echt in. "Ik heb een jaar niet gespeeld, ik weet niet hoeveel duels ik zal spelen maar vast niet alle 34. Dat is me nog nooit gelukt", klinkt het met een kwinkslag.

Na veel oefenwedstrijden onder het mom "Eredivisie Comeback" is ook de Nederlandse competitie op gang getrapt. Om 16u45 is het aan Groningen (met Robben?) tegen PSV Eindhoven. Zoals het toeval het wilt, want Robben is ook nog eens ex-speler van PSV voor hij naar het buitenland trok.

Er zullen meteen 4.500 supporters de wedstrijd in het stadion bekijken, want Robben is de man waarvoor de mensen naar het stadion komen.