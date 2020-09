Op z'n Messi's: 'Mbappé dient vertrekwens in bij PSG'

Wat is dat toch met die absolute wereldvedetten bij PSG. Neymar wou vorige zomer heel graag andere oorden opzoeken en nu is het Kylian Mbappé die zijn vertrekwens heeft geuit. Al is het bij de Fransman nog niet voor meteen...

In 2017 streek Kylian Mbappé neer bij Paris Saint-Germain. In drie seizoenen voetbalde hij al een mooie prijzenkast bij elkaar, maar nu hangt een vertrek in de lucht. Volgens informatie van The Times heeft Mbappé zijn wens geuit om aan het einde van dit seizoen, in de zomermercato van 2021 te vertrekken.

En dergelijk nieuws doet de geruchtenmolen al snel in overdrive gaan. Zo is het geen geheim dat Zinédine Zidane zijn landgenoot graag naar Real Madrid ziet komen. Ook de grote concurrent, FC Barcelona, volgt het dossier op volgens The Times. In 2021 loopt het contract van Lionel Messi immers af. De Premier League valt ten slotte ook niet uit te sluiten. Mbappé is een aanhanger van de speelstijl van Liverpool onder Klopp.