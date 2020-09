Trainer Lierse K. baalde als een stekker na late nederlaag tegen ex-club Lommel: "Dit is 1B. Dit is hard"

Lierse Kempenzonen en Lommel leken onderweg naar een 2-2 gelijkspel aan de Gestelsedijk, maar de Limburgers pakten de vollu buit met een strafschop diep in de toegevoegde tijd. Een opdoffer die moeilijk te verwerken valt voor Lierse-trainer Tom Van Imschoot.

Voor Tom Van Imschoot was het een bijzondere match, want de trainer trok met Lierse Kempenzonen voor het eerst naar zijn ex-club. "Jammer dat ze nog vlak voor de rust die 2-2 maken. Daarna hadden we allebei nog mogelijkheden tot scoren, maar ik denk dat we altijd met een punt naar huis hadden moeten gaan", gaf hij aan op de persconferentie.

"Dit is zuur. Ik baal als een stekker. In de 93e minuut is er nog niks aan de hand. Dit is makkelijker te aanvaarden als je helemaal wordt weggespeeld door een ploeg. Dit is hard, maar dit is 1B. Details beslissen matchen en die details zaten niet mee voor ons", besloot hij.