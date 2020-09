Nicky Hayen zag tot aan de 3-1 een verdienstelijk Waasland-Beveren: "We hebben ons niet ingegraven"

Waasland-Beveren had het zaterdagavond lastig op het veld van Club Brugge. De Waaslanders gingen met 4-1 ten onder in het Jan Breydelstadion. Toch zag trainer Nicky Hayen ook goede dingen.

Tot aan de 3-1 zag Nicky Hayen dat zijn ploeg een verdienstelijke wedstrijd aan het spelen was. "Club Brugge had het meeste balbezit, maar we hebben ons niet ingegraven. Club Brugge zorgde wel voor druk, maar echte kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald", aldus Hayen op de persconferentie.

Toch vielen de doelpunten van Club Brugge volgens Hayen te makkelijk. "We komen gelijk, maar nog geen vijf minuten later scoort Club Brugge via een hoekschop. Tijdens de rust zeg je dat je de eerste 10 minuten in de tweede helft zeker door moet komen, maar na 5 minuten is het raak. De spelers begonnen uit positie te lopen."

Toch blijft Hayen geloven in zijn spelers. "We blijven hard werken om de situatie te keren en het zal zijn vruchten afwerpen. Ik blijf het vertrouwen geven aan mijn spelers en we gaan het geweer niet van schouder veranderen."