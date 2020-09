Borussia Dortmund maakt gehakt van Duisburg in Duitse beker, Thorgan Hazard pikt doelpunt mee

Borussia Dortmund heeft vanavond indruk gemaakt in de Duitse beker. De Duitse topclub haalde het met 0-5 van Duisburg. Onder meer Rode Duivel Thorgan Hazad kon een doelpunt meepikken.

Borussia Dortmund nam het vanavond in de Duitse beker op tegen Duisburg. Bij Dortmund stond Jadon Sancho in de basis en het doelwit van Manchester United scoorde na een kwartier de 0-1 via een strafschop.

De 0-2 was voor een andere jonge Brit, want ook Jude Bellingham pikte een doelpunt mee. Rode Duivel Thorgan Hazard kon de 0-3 ruststand op het bord zetten. Na de rust zorgden Giovanni Reyna en Marco Reus voor de 0-5 eindstand. Borussia Dortmund heeft indruk gemaakt en lijkt dus klaar te zijn voor de Bundesliga.