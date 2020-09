"Tijd voor een nieuwe uitdaging": Bolingoli had zich te hard in de nesten gewerkt bij Celtic

Ruim een maand geleden had Boli Bolingoli zich onmogelijk gemaakt bij Celtic. De flankspeler reisde zonder medeweten van de club af naar een Spaanse regio die was aangeduid als rode zone. De club tijdelijk verlaten leek de beste optie.

Er waren verschillende geïnteresseerde clubs in Boli Bolingoli en de keuze viel uiteindelijk op de Turkse landskampioen Basaksehir, waar ook Nacer Chadli aan de slag is. Het gaat om een uitleenbeurt van een seizoen.

Dat was misschien de beste optie voor de ex-speler van Club Brugge en STVV, want hij had zich flink in de nesten gewerkt bij de Schotse landskampioen. "Tijd voor een nieuwe uitdaging", postte hij op Instagram.

"Wanneer je een moeilijke tijd doormaakt, weet dan dat obstakels er niet zijn om je kapot, maar juist om je sterker te maken", klonk het verder nog.