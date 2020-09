Meer duidelijkheid rond Jadon Sancho: "Hij speelt bij ons dit seizoen"

Manchester United wil Jadon Sancho. De Engelse flankaanvaller is een prioriteit voor Ole Gunnar Solskjaer, maar de kans lijkt kleiner en kleiner te worden dat hij naar Old Trafford zal verhuizen. Manchester United lijkt namelijk geen 120 miljoen euro op tafel te willen leggen.

Sebastian Kehl, sportief directeur bij Borussia Dortmund, gaf nu meer duidelijkheid over Sancho. Volgens de Duitser blijft de jonge Brit gewoon bij de Duitse topclub. "Hij speelt bij ons dit seizoen", aldus Kehl bij ARD.

Borussia Dortmund’s Sebastian Kehl to ARD : "Jadon Sancho will play this season at Borussia Dortmund.” #BVB #MUFC