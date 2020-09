KV Mechelen weet wat cruciaal is om supporters ook iets te kunnen teruggeven

Bij KV Mechelen waren ze heel blij dat ze opnieuw op de steun van de supporters konden rekenen. Zeker Achter de Kazerne is dat geen onbelangrijke factor. Al bracht hun terugkeer het voorbije weekend nog geen succes, want Oostende kwam met 0-1 winnen in Mechelen.

Desondanks heeft de aanwezigheid van thuissupporters wel een bepaalde impact, bevestigt Wouter Vrancken. "Sowieso heeft dat invloed. Zeker als je zelf druk gaat zetten, de spelers zullen dan blijven gaan. Het publiek geeft je iets extra. Het is enkel jammer dat we de supporters geen cadeau terug hebben kunnen geven."

Eén van de spelers die genoot van de aanmoedigingen van het publiek was Geoffry Hairemans. "Ik vond het wel leuk dat er terug volk zat. Zeker als je dan applaus krijgt bij de opkomst. Daarvoor doe je het. Het is zeker niet hetzelfde als je in een leeg stadion speelt. Ik ben blij dat ze terug paraat zijn."

Neerwaartse spiraal vermijden

Wel konden ze dus geen overwinning vieren. Sterke nog: hun team blijft achter met een 0 op 9, terwijl het in de eerste competitiematchen fris en dartel voetbal bracht. Dat frisse lijkt er nu wat af. "De ontgoocheling is groot, zeker gezien de voorbije wedstrijden. We moeten zien dat we de mentaal niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen", weet Vrancken. "Want dan kun je geen kwaliteit meer leveren."

Volgens de coach van KV Mechelen zit het qua mentaliteit nog altijd goed en is dat ook het cruciale gegeven. "We moeten het moreel hoog houden en mentaal hetzelfde blijven opbrengen. Dat is iets wat we wel nu nog doen en dat moeten we blijven houden. "