Arjen Robben haalt opgelucht adem: "Geen scheurtje, de schade valt mee"

De terugkeer van Arjen Robben liep af met een sisser. Na een half uur moest hij alweer geblesseerd aan de kant.

Maar Robben en zijn fans kunnen opgelucht ademhalen. De blessure lijkt aanvankelijk mee te vallen. "Ik wil geen uitspraken doen, vooraleer ik het resultaat weet. Maar er is geen scheurtje, dus de schade valt mee", zei de Nederlander zelf.

"Het was op een countermoment dat ik er iets voelde inschieten. Er is niets kapot, ik had veel erger verwacht", is Robben hoopvol.

Hoelang Robben out is moet nog blijken, maar over een langdurige blessure lijkt het dus niet te gaan.