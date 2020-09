Verrassingen in de Champions League: 2 jaar geleden winnen van Liverpool, nu geen groepsfase

Gent plaatste zich dinsdag voor de laatste voorronde in de Champions League. Maar ook woensdag stonden er nog enkele kwalificatieduels op het programma.

En daar vielen toch enkele verrassingen te bespeuren.

Want vaste klant Rode Ster Belgrado zal dit jaar geen Champions League groepsfase spelen. Twee jaar geleden kon Rode Ster in eigen stadion nog met 2-0 winnen van latere winnaar Liverpool en 0-0 gelijkspelen tegen Napoli maar zulke affiches zitten er dus niet in dit jaar. Rode Ster ging na penalty's onderuit tegen de Cypriotische kampioen Omonia Nicosia. De laatste Champions League-wedstrijd van Omonia dateerde voor dit seizoen al van 2010. Ze hebben zich nog nooit kunnen plaatsen voor de groepsfase.

Ook Dinamo Zagreb ging onderuit en zal niet meedoen met de Champions League dit jaar. Ferencevaros was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de Kroaten.

Young Boys Bern is al enkele jaren ongenaakbaar in eigen land en werd voor de 3e keer op rij landskampioen van Zwitserland. Maar in de Champions League-kwalificatie was FC Midtjylland te sterk met 3-0.

Verder won Maccabi Tel Aviv met 1-0 van Dinamo Brest en ging Molde met penalty's winnen in Azerbeidzjan bij Qarabag.