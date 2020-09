Tottenham mengt zich in debatten om Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik lijkt Napoli te gaan verlaten, maar voor welke club is nog niet duidelijk.

De transfer van de Pool naar AS Roma leek in kannen en kruiken. AS Roma nam de spits over en liet dan Edin Dzeko naar Juventus gaan. Napoli rekent alvast niet meer op de voormalige spits van Ajax. Het haalde dan ook Victor Osimhen al als vervanger.

Maar mogelijk gooit Tottenham roet in het eten. De Engelse topclub zoekt al langer naar een waardig alternatief voor Harry Kane, maar vooralsnog zonder succes. De Poolse prijsschutter zou wel in dat plaatje passen.

Napoli wil echter 30 miljoen euro voor Milik. Een bedrag dat Tottenham niet wil betalen. Zij willen liever een jaartje wachten, want dan kan Milik transfervrij de overstap maken.