Wie wordt Nederlands bondscoach? Volgende kandidaat zegt nee

Je zou denken dat het niet moeilijk zou zijn om een trainer te vinden voor het Nederlandse elftal. Oranje heeft immers een jonge kern met heel wat kwaliteit. Maar sinds het vertrek van Koeman is er nog niemand aangesteld.

Eerder bedankte Frank Rijkaard al voor de positie, nu ook Peter Bosz. Bosz is momenteel trainer van Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij onder meer coach van Borussia Dortmund en Ajax.

"Het zou een geweldige eer zijn om ooit bondscoach te worden", zegt Peter Bosz op een persconferentie. "Maar nu wil ik daar niet over praten. Ik vind het niet netjes om over andere zaken te praten dan over Bayer Leverkusen. Ik sta hier nog onder contract en heb het naar mijn zin", handelt Bosz de zaak af.

Zo dreigt de Nederlandse bond binnenkort te moeten gaan met iemand die derde of vierde keuze is. Ook Louis van Gaal en Henk ten Cate worden genoemd maar zouden om diverse redenen geen jobaanbieding krijgen.