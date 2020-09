Vertrekwens van Messi was de vernedering te veel: Barça-socio's verenigen zich en hebben eerste horde om Bartomeu af te zetten genomen

De 8-2 nederlaag tegen Bayern München was een grote vernedering voor iedereen die Barça-minded is, maar de spreekwoordelijke druppel deed de emmer pas echt overlopen toen Lionel Messi zijn vertrekwens indiende. De fans hebben intussen ingegrepen.

De fans van FC Barcelona konden het niet langer aanzien en gingen handtekeningen verzamelen om een motie van wantrouwen in de dienen tegen voorzitter Josep Maria Bartomeu. Dat gebeurde op aangeven van Jordi Farre, een van de uitdagers van Bartomeu voor de volgende voorzittersverkiezingen.

Referendum beslist over lot Bartomeu

Om die motie ook effectief in te dienen moest 15% (16.000) van de 108.000 socio's de petitie hebben gehandtekend. Dat percentage werd ruim overschreden, waardoor de fans op korte termijn via een referendum kunnen stemmen voor of tegen de afzetting van Bartomeu.

Is er een tweederdemeerderheid tégen Bartomeu zijn diens dagen als voorzitter geteld. Zou een nieuwe voorzitter Messi wél kunnen overtuigen om te blijven? Misschien wel door Puyol te promoveren en Xavi aan te stellen als trainer...