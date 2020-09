OFFICIEEL: Anderlecht ziet verdediger na 24(!) speelminuten vertrekken naar ambitieuze stadsgenoot

Bij RSC Anderlecht willen ze af van heel wat verdedigers om de loonlast te beperken. Voor eentje is alvast een oplossing gevonden.

Abdoul Karim Danté heeft met RWDM een nieuwe club gevonden. Daar zal hij het komende seizoen spelen, met optie op een extra seizoen.

RWDM

Danté werd vorig seizoen nog uitgeleend door Anderlecht aan Virton, nu heeft hij dus een nieuwe uitdaging in 1B beet.

Hij trainde al even mee en heeft dat nu ook in een contract weten om te zetten. Bij Anderlecht kwam hij nooit verder dan drie invalbeurten in play-off 1 in 2018.