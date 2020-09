Het plan van Lille met Jonathan David: "Hij zit ver van zijn topniveau, maar ..."

Dertig miljoen euro kreeg KAA Gent voor Jonathan David, die dus met de nodige druk op de schouders naar Lille trok. In Rijsel toonde hij zich nog niet beslissend.

De eerste vragen over Jonathan David bij Lille zijn dan ook al opgedoken op de persconferenties van de Noord-Franse club.

Ritme nodig

"Hij zit op dit moment ver van zijn topniveau, maar heeft geen last van stress. Ik heb met hem gepraat en hij kan op mij rekenen", aldus coach Christophe Galtier.

"Hij is nog jong. De competitie is voor hem in maart gestopt en hij heeft een moeilijke voorbereiding gehad door de situatie, in afwachting van een transfer. Hij speelde geen enkele oefenwedstrijd. En dus heeft hij nu ritme en wedstrijden nodig."