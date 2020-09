'Lazio heeft naast Bornauw ook Rode Duivel én smaakmaker van Genk op de shortlist staan'

Sebastiaan Bornauw staat mogelijk voor een knappe transfer naar Lazio, maar de Italianen hebben nog andere ijzers in het vuur in het geval dat de deal met FC Köln over de blonde mandekker alsnog in het water zou vallen.

FC Köln hangt namelijk een pittig prijskaartje aan onze jonge landgenoot. Lazio moet 25 miljoen euro op tafel leggen als het Bornauw wil losweken. De Italiaanse hoofdstedelingen houden echter ook hun opties open. Volgens La Gazetta dello Sport blijven de Romeinen Belgisch denken want naast Bornauw staan ook Rode Duivel Jason Denayer en Jhon Lucumi van Racing Genk op de shortlist. Bij de Genkies gaven ze al aan de Colombiaanse linkspoot te willen houden dit seizoen.